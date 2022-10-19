Видео из квартиры в Кудрово, где отец ранил похищенного 9-летнего сына, показал Следственный комитет

Следователи работают в квартире, где отец ранил похищенного сына. Фото СУ СКР по ЛО

Следователи Управления СК России по Ленинградской области показали оперативное видео их квартиры в Кудрово, где утром 19 октября разыгралась трагедия. 38-летний мужчина на фоне развода с женой похитил сына и ударил его ножом в шею.

- По признакам преступления возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, - сообщает пресс-служба Следкома.

9-летнего мальчика спасли бойцы спецназа, которые взяли квартиру штурмом и передали раненного ребенка медикам скорой помощи. Сейчас школьник находится в стабильном, но тяжелом состоянии.

Сам горе-отец задержан. Он пояснил, что пил четыре дня и не понимал, что делал. Причиной нападения на сына стал разрыв с женой, произошедший после 15 лет брака якобы из-за ее измены.