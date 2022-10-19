На Львиный мост в Петербурге вернули фонари, пострадавшие от вандала Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге на свое законное место на Львином мосту вернулись фонари, которые пострадали от вандала. Минувшим летом мужчина решил повиснуть на проводе между фонарями и покачаться на нем. В итоге светильники оказались погнуты. Но теперь они снова будут украшать мост. Об этом 19 октября 2022 года сообщили в Мостотресте.

- На Львиный мост вернулись фонари, пострадавшие от вандализма летом этого года. Установка светильников стала завершающим этапом ремонта пешеходной переправы, - рассказали в компании.

Возмутительный инцидент произошел в июне этого года. Неизвестный зацепился за кабель освещения, протянутый между фонарями, и повредил их. От этого фонари буквально смялись пополам. Ущерб составил 52 тысячи рублей. На восстановление специалистам потребовалось больше четырех месяцев.