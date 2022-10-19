Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 12:03

Петербургский завод вдвое нарастил производство военной обуви

Предприятие с визитом посети губернатор города
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Беглов посетил завод по выпуску обуви для спецслужб и военных.

Беглов посетил завод по выпуску обуви для спецслужб и военных.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге резко выросло производство обуви военного образца. Одно из городских предприятий работающее по оборонным заказам, вдвое увеличило объем выпуска продукции. С визитом на завод приехал губернатор Северной столицы.

- Предприятие изготавливает обувь для населения и спецподразделений. С использованием современных материалов здесь также делают обувь для Арктики, для пожарных, сварщиков. На этой фабрике выпуск некоторых видов продукции увеличен вдвое, - приводит слова Александра Беглова его пресс-служба.

Фабрика входит в число системообразующих предприятий Петербурга. Ее продукция активно используется при снаряжении мобилизованных петербуржцев. Им завод подарил 200 пар обуви.