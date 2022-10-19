Петербургский завод вдвое нарастил производство военной обуви

Беглов посетил завод по выпуску обуви для спецслужб и военных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге резко выросло производство обуви военного образца. Одно из городских предприятий работающее по оборонным заказам, вдвое увеличило объем выпуска продукции. С визитом на завод приехал губернатор Северной столицы.

- Предприятие изготавливает обувь для населения и спецподразделений. С использованием современных материалов здесь также делают обувь для Арктики, для пожарных, сварщиков. На этой фабрике выпуск некоторых видов продукции увеличен вдвое, - приводит слова Александра Беглова его пресс-служба.

Фабрика входит в число системообразующих предприятий Петербурга. Ее продукция активно используется при снаряжении мобилизованных петербуржцев. Им завод подарил 200 пар обуви.