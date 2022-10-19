Парламент Финляндии одобрил строительство стены на границы с Россией

Финляндия окончательно решила отгородиться забором от России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финский парламент поддержал идею строительства забора на границе с Россией. Ранее с таким предложением выступили в пограничной службе Суоми. Позднее создание заграждения, которое должно уберечь от потока беженцев, одобрили ведущие политические партии страны.

- Забор на восточной границе ценой в сотни миллионов евро получил «зеленый свет» от правительства: строительство решено начать как можно скорее, - пишет финское издание Yle.

Пока что единственное, что сдерживало начало строительства, было решение о выделении финансирования. Но его депутаты финского парламента приняли 19 октября.

Первый этап работ предварительно оценивается в 139 миллионов евро.

При этом финские эксперты неоднозначно оценивают проект и считают, что многомиллионный забор может принести больше вреда, чем пользы.