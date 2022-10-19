Перехватывающие велопарковки открылись у пяти станций метро в Петербурге

В Калининском районе открыли перехватывающие велопарковки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге у пяти станций метро открылись перехватывающие парковки. Они охватили территорию Калининского района. Появление парковок для велосипедов произошло благодаря инициативе местных жителей. Проект стал одним из победителей программы «Твой бюджет». Торжественное открытие прошло 19 октября 2022 года на одной из парковок у станции метро «Академическая», рассказали в Смольном.

- Благодаря замечательному предложению теперь велосипедная инфраструктура в Петербурге стала более разнообразной. Перехватывающие велопарковки позволят горожанам оставлять велосипеды около пяти станций метрополитена и далее продолжать свой путь в общественном транспорте, - отметил вице-губернатор города Анатолий Повелий.

Парковки расположились у станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Политехническая», «Академическая» и «Гражданский проспект». Они находятся под навесом от дождя. Для необходимости, на парковке есть насос, а также отсеки с инструментами. Парковки рассчитаны на 14 велосипедов.