Школьники Петербурга передали посылки для мобилизованных

Ученики школ Петербурга собрали 80 посылок военнослужащим Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьники из Санкт-Петербурга передали мобилизованным посылки с продуктами и важными вещами. 19 октября 2022 года ученики 188 школы Красногвардейского района посетили местный военкомат, чтобы поддержать новых бойцов перед отправкой. С собой дети взяли коробки и передали каждому военнослужащему лично в руки. Об этом рассказали в Смольном.

- Дорогой наш солдат, мы пишем тебе из Санкт-Петербурга. Спасибо, что защищаешь нашу страну и мирных жителей. Желаем тебе вернутся домой, где тебя ждут и любят, - было написано в каждом письме для бойца.

Такая поддержка проводится по инициативе жителей района. Они объединились, чтобы помочь мобилизованным. На Новочеркасском проспекте, дом 59/2 работает пункт приема вещей, куда люди каждый день приносят коробки с продуктами, одеждой и медикаментами. Всего за две недели было собрано свыше 1 тысячи посылок для военнослужащих.