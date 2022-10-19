Раненый отцом мальчик из Кудрово перенес операцию в больнице

Раненного школьника прооперировали в больнице Всеволожска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Раненный отцом 9-летний мальчик из Кудрово перенес операцию. Она прошла там же, куда ребенка доставили из квартиры его отца, во Всеволожской райбольнице. Консилиум врачей решил не везти школьника в областную клинику в Петербурге из-за опасений за состояние пациента.

- Мальчику из Кудрово проведено срочное оперативное вмешательство, врачи Всеволожской больницы, консультируясь с коллегами из областной Детской клинической больницы, сделали все возможное для спасения его жизни, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

По словам замглавы больницы, операция прошла успешно, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Учитывая тяжесть ранения, мальчик находится в палате реанимации под наблюдением медиков.

Напомним, что отец ребенка задержан. Он объяснил свой поступок запоем и расстройством из-за предполагаемой измены бывшей жены.