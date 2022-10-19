«Ижавиа» начнет летать из Петербурга в Калининград

Пятая авиакомпания начнет летать из Петербурга в Калининград. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще один перевозчик выходит на линию между Петербургом и Калининградом. С 31 октября рейсы начнет выполнять авиакомпания «Ижавия», приписанная к столице Удмуртии Ижевску. Пока что расписание полетов предусматривает два рейса туда0обратно в неделю.

- Рейсы планируются дважды в неделю: по понедельникам и четвергам. Выполнятся они будут на лайнере Boeing 737-800, - сообщает пресс-служба Пулково.

Время в полете, с учетом различающихся на 60 минут часовых поясов, составит два часа.

Вылет из Петербурга намечен на 15:20, прибытие в Калининград в 16:10. Обратный рейс из столицы янтарного края вылетит в 17:10 с приземлением в Северной столице в 20:00. Время везде указано местное.

«Ижавиа» станет пятым перевозчиком на маршруте. Кроме нее в Калининград из Пулково летают «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Smartavia.