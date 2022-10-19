Начальница почты в Ленобласти обокрала сейф отделения, чтобы погасить кредит

Начальница почты в Ленобласти обокрала свое рабочее место Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области начальница почты обокрала отделение, где работает. Причем, в полицию о краже 33-летняя женщина заявила сама. 18 октября жительница Лодейнопольского района сообщила, что кто-то сорвал замки и проник в отделение почты, вскрыл сейф и забрал деньги. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Со слов женщины, из сейфа забрали 42 тысячи рублей. Полиция возбудила уголовное дело, - рассказал источник.

Но воровка попалась очень быстро. В тот же день полиция задержала заявительницу. Забрать краденные деньги не удалось, так как женщина сразу же погасила ими свой кредит в конторе по выдаче микрозаймов.

На данный момент женщину отпустили из-под стражу под обязательство о явке.