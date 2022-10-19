Склад загорелся на проспекте Обуховской обороны в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны загорелся склад, расположенный в кирпичном здании. Сообщение о возгорании в доме 86 по проспекту поступило на пульт экстренной службы в 15:24 часов 19 октября 2022 года. На место сразу же направили большую бригаду спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В кирпичном, пятиэтажном, складском здании, горела продукция на площади 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе спасателей.

На пожар сражу же приехали пять машин и 25 человек личного состава МЧС. Они оперативно принялись за работу, уже спустя полчаса локализовав возгорание.

Сейчас пожарные продолжают проливку здания и уничтожают очаги возгорания. Сведения о пострадавших не поступали. Причину возгорания предстоит установить специалистам.