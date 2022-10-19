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Дом. Семья19 октября 2022 15:24

Трапезу черепахи Жака показали в Ленинградском зоопарке

Жак, как настоящий интеллигент, предпочитает кушать с вилки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Вес Жака составляет целых 22 килограмма. Фото: Ленинградский зоопарк

Вес Жака составляет целых 22 килограмма. Фото: Ленинградский зоопарк

Прожору по имени Жак показали в Ленинградском зоопарке. Калимантанская черепаха аппетитно трапезничает на опубликованном видео. 20-летний самец просто обожает креветки, мидии и рыбку.

- Кроме морепродуктов, Жак любит бананы, яблоки, груши, виноград, тыкву. А еще перец, кабачки и огурцы, - рассказали в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Жак – настоящий интеллигент. Перекусывать он предпочитает только с вилки. А забрать угощение с зубчиков черепахе помогают лапки. Из-за небывалой щедрости сотрудников зверинца вес Жака составляет целых 22 килограмма.

Когда все эти прекрасные морепродукты и сочные фрукты надоедают питомцу, он может полакомиться и обычными растениями, которые висят на его вольере. А может быть, Жак таким образом пытается перейти на диетическое питание. Но посетители зоопарка обожают его любым.