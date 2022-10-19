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Общество19 октября 2022 15:52

Тендер на вывоз мусора почти на миллиард рублей объявлен в Петербурге

Победителю предстоит вывозить твердые отходы с трех районов города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Конкурс объявило АО "Невский экологический оператор"

Конкурс объявило АО "Невский экологический оператор"

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкурс на транспортирование твердых коммунальных отходов из трех районов города объявлен в Петербурге. Как сообщает официальный сайт «ЕИС Закупки», начальная цена тендера составляет 924 миллиона 46 тысяч рублей.

- Объектом закупки является оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в зоне деятельности регионального оператора на территории Колпинского, Пушкинского и Невского районов, - говорится в сообщении.

Конкурс объявило АО "Невский экологический оператор". Срок подачи заявок для участия в тендере закончится 3 ноября. Итоги подведут 8 ноября. С победителем конкурса будет заключен контракт на срок с 1 марта 2023 года до 1 января 2024 года.