На фото настоящие квитанции за газ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы начали получать рекламу под видом квитанций за газовое оборудование. В Государственной жилищной инспекции города предупреждают, что ее рассылают недобросовестные газовщики.

Они предлагают заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, а также оплатить эти услуги. И многие петербуржцы соглашаются. Ведь за отказ от заключения подобного договора можно получить штраф – от 1 до 2 тысяч рублей. В госжилинспекции успокаивают – не в этом случае.

— Направление вам предложения от любого юридического лица для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт ВКГО (внутриквартирного газового оборудования, - ред.) не обязывает вас к подписанию договора с этой организацией, — отметили в жилищной инспекции.

Требовать оплату такой услуги без заключения письменного договора незаконно. Счет может выставить только специализированная организация и только при наличии документа.

Что делать, если возникают сомнения: нужно платить по сомнительным квитанциям или нет? За ответом на этот вопрос мы обратились к одной из управляющих компаний Петербурга.

- Если в почтовом ящике обнаружили квитанцию от незнакомого вам поставщика, обратитесь прежде всего в свою управляющую компанию. Там вам обязательно расскажут, нужно ли оплатить этот счет, - сообщила директор по клиентскому сервису мультисервисной компании «ДОМСПБ» Ольга Тарнаева.

Также, отмечают в УК, список ресурсоснабжающих организаций дома можно узнать в интернете. Для этого существует платформа ГИС ЖКХ.