Больше 200 сотрудников рыбоперерабатывающего комбината Петербурга отправили в простой

Рыбообрабатывающий комбинат №1 может закрыться из-за долгов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Крупнейший на Северо-Западе России и старейший в Петербурге рыбоперерабатывающий комбинат оказался на грани разорения. У предприятия огромные долги – 3,8 миллиарда рублей. Из-за этого часть сотрудников пришлось отправить в простой до нового года.

- ОАО «Рыбоперерабатывающий комбинат N1» подал сведения о простое на 248 человек с 01.10.2022 по 31.12.2022, - сообщили «КП-Петербург» в городском комитете по труду и занятости.

Предприятие располагается в Угольной гавани. Оно было создано на базе профильного завода, основанного в 1974 году. В лучшее время на комбинате выпускали до 90 тонн продукции каждый день, в крупные торговые сети поставили ассортимент, который насчитывал более 250 наименований.

Еще год назад комбинат заявлял о своих грандиозных планах. Планировалось построить завод в Гатчинском районе Ленобласти и создать акваферму производительностью до 10 000 тонн рыбы в год.