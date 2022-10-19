Петербуржца, провожавшего друга в военкомат, мобилизовали за компанию

Сам резервист рассказывал о своих жалобах на здоровье в военкомате Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд оставил без рассмотрения иск мужчины, которого мобилизовали за компанию, когда тот пришел в военкомат провожать своего друга. Причиной такого решения стало то, что заявление написал не сам резервист.

- В иске говорится, что 21 сентября мужчина пришел проводить друга, который подлежал мобилизации. Но его тоже призвали, якобы, даже без медицинской комиссии, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам резервист рассказывал о своих жалобах на здоровье в военкомате, но эти жалобы были проигнорированы. При этом, петербуржец не служил, а в его военном билете стоит категория годности «В».