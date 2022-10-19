В Смольном рассказали, какие льготы предоставляются детям мобилизованных петербуржцев

Детям резервистов доступно несколько льгот Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге оказывают поддержку мобилизованным и их семьям. Детям резервистов доступно несколько льгот. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Дети, чьи отцы находятся в зоне СВО, смогут отправиться отдыхать в детские лагеря за счет бюджета города. А еще у них есть право быть зачисленными в школы и детские сады без очереди, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в Смольном сообщили, что посещение детских садов и других дошкольных учреждений для детей, чьи отцы мобилизованы, является бесплатным.

Напомним, что мобилизованным по повестке единовременно государством выплачивается по 100 тысяч рублей. Добровольцы получают выплату в размере 300 тысяч рублей.