Новый налоговый режим для малого бизнеса планируют внедрить в Петербурге

Проект федерального закона о новом налоговом режиме внесли четыре депутата Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Депутаты ЗакСа выступили с предложением внедрить в Петербурге новый налоговой режим для малого бизнеса. Для этого город нужно включить в пилотный проект автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН).

- Малый бизнес сейчас нуждается в поддержке. А новый налоговый режим освободит предпринимателей от уплаты страховых взносов, предоставления налоговой декларации и от обязанности вести учет доходов и расходов, - сказал депутат ЗакСа Денис Четырбок, слова которого приводит Telegram-канал «Четырграм».

Проект федерального закона о новом налоговом режиме внесли четыре депутата: Павел Крупник, Михаил Барышников, Марина Макарова и Денис Четырбок.

С 1 июля этого года четыре региона России уже воспользовались новыми возможностями в тестовом режиме. Обновленный налоговый режим заработал в Московской области и в Москве, а также в Республике Татарстан и в Калужской области. Если такой закон примут в Петербурге, то нововведения вступят в силу 1 июля 2023 года.