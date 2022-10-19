Пробка на Ленинском проспекте в Петербурге образовалась из-за ДТП с лазурным автобусом

Лазурный автобус снова попал в ДТП. Фото: https://vk.com/spb_today

Лазурный автобус в очередной раз попал в ДТП. На этот раз он столкнулся сразу с двумя легковыми автомобилями. Авария случилась на пересечении проспекта Маршала Жукова и Ленинского проспекта.

- Столкнулись автобус и две легковушки. Заняли две полосы, из-за этого затруднено движение. Общественный транспорт, в том числе троллейбусы стоят. Инспекторы ДПС не едут уже два часа, - сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

Как сообщает сервис «Яндекс. Пробки», из-за аварии на дороге затруднено движение. Машины стоят друг за другом на Ленинском проспекте: от проспекта Маршала Жукова до станции метро «Кировский завод».

- Водитель автобуса в ДТП не виноват. Второй участник ДТП попытался обогнать автобус и задел его переднюю боковую часть. На место аварии вызваны сотрудники ГИБДД. Пострадавших нет. На маршрут направлен резервный транспорт, - прокомментировала ДТП компания-перевозчик «Домтрасавто».