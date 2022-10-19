Суд отправил в колонию петербуржца, угрожавшего кассиру банка макетом гранаты

Грабитель был в медицинской маске и перчатках Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга назначил наказание мужчине, который пытался ограбить банк. Петербуржец пришел в финансовое учреждение с макетом гранаты в феврале прошлого года и начал угрожать кассиру. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

- Грабитель был в медицинской маске и перчатках. Сотрудница банка поверила, что в руках злоумышленника настоящая граната. Она нажала тревожную кнопку, но мужчина это заметил и сбежал, - говорится в сообщении.

В банке на тот момент находилось 39 миллионов рублей. Суд оценил это как ущерб в особо крупном размере. Петербуржец признал свою вину. В исправительной колонии строгого режима он проведет четыре года.