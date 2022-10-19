Мотоциклист пострадал в ДТП на Полюстровском проспекте в Петербурге. Фото: https://vk.com/spb_today

«Волга» и мотоцикл столкнулись в Петербурге на Полюстровском проспекте. Водитель мотоцикла пострадал, его госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Водитель «Волги» не заметил скутериста и въехал ему прямо в бок. Мотоциклист получил увечья. Его забрала машина реанимации, - рассказал очевидец в соцсети.

Несмотря на то, что информация о ДТП появилась в паблике только вечером, некоторые очевидцы утверждают, что авария произошла около восьми утра 19 октября. Да и полученные травмы мотоциклистом отрицают.

- Когда проезжала, скорой еще не было. На месте были только сотрудники ГАИ. Байк валялся, а вот оба водителя были на ногах. Никаких увечий я не заметила, - написала подписчица паблика.