Выпившие петербуржцы устроили фотосессию на капоте чужого «БМВ»

Очевидец назвал нарушителей «парочкой». Фото: https://vk.com/spb_today

Выпившие петербуржцы решили устроить фотосессию на капоте чужого автомобиля. В руках у одного из них была бутылка пива. Об этом сообщает очевидец инцидента в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Парочка с пивом устроили фотосессию на капоте «БМВ». Это все происходило на Лиговском проспекте, - сообщается в посте в соцсетях.

Очевидец назвал нарушителей «парочкой», однако по видео сложно назвать их пол. На кадрах видно, как один человек забирается на автомобиль, а другой его фотографирует. Такой поступок пользователи соцсети осудили и высказали негодование в комментариях к посту.