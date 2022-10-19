Пьяный отец трижды ударил ножом девятилетнего сына в Кудрово

Мужчина задержан. Фото: скриншот из видео

В Кудрово задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство собственного сына. Житель Ленобласти нанес ребенку три удара ножом. Он поступил так из-за конфликта с женой.

- Мужчина был пьян. Встретил 9-летнего сына из школы и повел домой. Оттуда он позвонил супруге и высказал угрозы. Сказал, что убьет мальчика, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

После звонка жене пьяный отец не менее трех раз ударил ножом собственного ребенка в шею. Сотрудники полиции вовремя прибыли на место и спасли мальчика. Он был госпитализирован. Врачи провели операцию, чтобы сохранить жизнь малышу.

Отец ребенка задержан. Следователи допрашивают мужчину о причинах такого поведения и обстоятельствах случившегося. В ближайшее время будет избрана мера пресечения для подозреваемого.

Сотрудники следственного органа дадут юридическую оценку деятельности органов системы профилактики нарушений. Уголовное дело по статье «покушение на убийство малолетнего» передано в отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ленинградской области.