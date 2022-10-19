Восемь тысяч сотрудников остаются в режиме простоя на предприятиях Петербурга

В режиме простоя остаются 8127 сотрудников 64 предприятий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Численность безработных снизилась на 2,1% за две недели в Петербурге. Сейчас такой статус имеют 16 588 жителей города. В режиме простоя остаются 8127 сотрудников 64 предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Смольного 19 октября.

- Работодатели обращаются в Службу занятости, чтобы найти работников. Спрос увеличился на 25,6%, то есть до 44 тысяч вакансий, - говорится в сообщении.

Служба занятости с начала 2022 года помогла трудоустроиться 36 690 жителям Петербурга. Сократилось и количество работников, которые находятся в режиме неполной занятости. Их стало меньше на 35%. Сейчас в таком статусе 2622 человека.