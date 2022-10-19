Суд Петербурга отказался рассматривать два иска об оспаривании мобилизации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Невский районный суд Петербурга отказался рассматривать два иска об оспаривании мобилизации. Заявление о несогласии с мобилизационной комиссией подавали не сами резервисты, а их близкие. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Одного из мобилизованных, якобы, призвали без медицинской комиссии. И его жалобы на здоровье были проигнорированы, - говорится в сообщении.

Другой мужчина пришел поддержать друга, которого мобилизовали. Но в военкомате ему тоже выдали повестку за компанию. Сам мужчина утверждал, что не служил и имеет категорию годности «В».

Близкие резервистов просили суд признать незаконным и отменить решение мобилизационной комиссии.