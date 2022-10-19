Матч СКА с «Автомобилистом» в Петербурге завершился победой армейцев

Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Фото: сайт СКА

В Петербурге 19 октября прошел хоккейный матч между СКА и «Автомобилистом». Команда соперников приехала в Ледовый из Екатеринбурга. Для игроков СКА это первый из четырех игр в домашней серии встреч.

- Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Шайбу в ворота соперника забили Александр Никишин, Дмитрий Яшкин и Михаил Воробьев, - рассказали в пресс-службе петербургского хоккейного клуба.

После игры с «Витязем» состав почти не менялся. СКА заменил только вратаря. Вместо Александра Самонова с «Автомобилистом» сыграл Дмитрий Николаев. СКА до конца матча удержал преимущество в счете и победил в битве лидеров «Запада» и «Востока».