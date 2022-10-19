Пассажирский автобус вылетел в кювет в Ленобласти

ДТП произошло в деревне Дранишники. Фото: https://t.me/+_hmI61hvalRiOTgy

Пассажирский автобус опрокинулся в кювет во Всеволожском районе Ленобласти. ДТП произошло в деревне Дранишники. В салоне автомобиля находились люди. Об этом сообщает паблик «ДТП и ЧП» в Telegram.

- По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал, - говорится в сообщении.

По информации в паблике, в компании-перевозчике АО «Третий парк» сообщили, что водитель автобуса не виноват в произошедшем. По предварительным данным, общественный транспорт обогнали де машины, одна из которой «подрезала» другую.

Из-за маневра другой автомобиль попытался резко остановиться. А водитель автобуса тоже экстренно притормозил для того, чтобы избежать столкновения. Но большая и тяжелая машина с пассажирами не успела избежать ДТП, задела другое авто и слетела в кювет.