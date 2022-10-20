Массовое ДТП с фурами перекрыло движение по трассе Москва-Петербург

Фуры столкнулись на трассе. Фото: https://t.me/Megapolisonline

Несколько большегрузов столкнулись на трассе Петербург-Москва вечером 19 октября. Из-за массового ДТП встало движение в обе стороны. Авария произошла в районе деревни Макарово в Тверской области на трассе М10 «Россия». Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис».

- Трасса М10 Е105 Москва- Санкт-Петербург стоит в районе Макарова, в обе стороны, - говорится в сообщении.

Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», даже спустя два часа, образовавшийся затор никуда не делся. Пробка протянулась на несколько километров и задела обе полосы движения. На фотографиях видно, что на дороге валяются осколки стекол и частей грузовиков. Из одной из фур выпал груз.