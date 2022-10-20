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Общество19 октября 2022 21:43

Новая трамвайная линия соединит Новосаратовку и Петербург

Инвесторы начнут разрабатывать проект в ближайшее время
Анастасия НУРАДИЛОВА
Документацию для строительства подготовит компания «РАТИ»

Документацию для строительства подготовит компания «РАТИ»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая трамвайная линия соединит Новосаратовку с Невским районом Петербурга. Инвесторы разработают проект, который ляжет в основу строительства нового маршрута. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

- Инфраструктуру будущих городов необходимо готовить заранее. Именно поэтому необходим инвестиционный проект новой трамвайной линии, - объяснил зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Документацию для строительства подготовит компания «РАТИ». После этого станет известно, по какому маршруту будет двигаться трамвай, сколько будет таких вагонов и во сколько обойдется строительство трамвайной линии. Средства на предпроектные работы выделят застройщики: «Правобережный», «Самолет», «Сэтл Эстейт».