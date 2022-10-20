Прогноз погоды на 20 октября 2022 в Санкт-Петербурге

В четверг в Петербурге будет сухо и ясно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прохладная, но ясная погода ожидается в городе на Неве в наступивший четверг. Прогноз погода на 20 октября 2022 в Санкт-Петербурге обещает отсутствие дождей и близкие к климатической норме температурные показатели.

- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северных направлений умеренный. Температура днем составит +6...+8 градусов. Атмосферное давление сильно не изменится, - сообщает городской гидрометцентр.

На 7:30 утра контрольные термометры показывают +4,7 градуса. Ветер слабый, 2-3 метра в секунду. Давление составляет 761 мм ртутного столба, что близко к норме. Влажность держится на уровне 84 процентов.

В пятницу ночью и утром ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Температура останется такой же, как и в четверг.