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Общество20 октября 2022 5:05

Смольный: есть все необходимые ресурсы для обеспечения уровня базовой готовности в Петербурге

Власти Петербурга заявили о наличии ресурсов для исполнения указа президента
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
У Петербурга есть все ресурсы для обеспечения уровня базовой готовности.

У Петербурга есть все ресурсы для обеспечения уровня базовой готовности.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга заявили о наличии всех необходимых средств и ресурсов для выполнения указа президента России о введении в городе уровня базовой готовности. Об этом, после участия в заседании Совета Безопасности РФ, заявил губернатор Северной столицы.

- Выполняя указы президента, Петербург сделает все необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Глава города отметил, что на данный момент никаких ограничений в Петербурге не вводится, город сохраняет обычный ритм жизни.

Напомним, что уровень базовой готовности означает усиление охраны:

- правопорядка и общественной безопасности;

- военных, государственных и необходимых для жизнеобеспечения города объектов;

- транспортной системы;

- объектов связи, энергетики.