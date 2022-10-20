Смольный: есть все необходимые ресурсы для обеспечения уровня базовой готовности в Петербурге

У Петербурга есть все ресурсы для обеспечения уровня базовой готовности.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Власти Петербурга заявили о наличии всех необходимых средств и ресурсов для выполнения указа президента России о введении в городе уровня базовой готовности. Об этом, после участия в заседании Совета Безопасности РФ, заявил губернатор Северной столицы.
- Выполняя указы президента, Петербург сделает все необходимое для повышения безопасности объектов инженерной и социальной инфраструктуры, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.
Глава города отметил, что на данный момент никаких ограничений в Петербурге не вводится, город сохраняет обычный ритм жизни.
Напомним, что уровень базовой готовности означает усиление охраны:
- правопорядка и общественной безопасности;
- военных, государственных и необходимых для жизнеобеспечения города объектов;
- транспортной системы;
- объектов связи, энергетики.