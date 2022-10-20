Сокращение персонала начинается заводе Toyota в Петербурге

На петербургском заводе "Тойота Мотор" начинается процесс сокращения персонала. Фото: Toyota

Петербургский завод Toyota начинает процесс сокращения персонала. Первые увольнения по соглашению сторон должны пройти в ноябре и продолжится в декабре. Об этом сообщает вице-губернатор Валерий Москаленко.

- Работодатель компенсирует расходы на обучение или переобучение сотрудников для дальнейшего трудоустройства, - написал чиновник в своем телеграм-канале.

По словам Москаленко, уволенные получат на год дополнительное медобслуживание по ДМС и компенсации (до 12 окладов) от «Тойота Мотор».

Сам завод, который простаивает с марта 2022 года, после увольнения персонала будет закрыт. Головная компания Toyota приняла решение полностью отказаться от производства автомобилей в России и будет искать покупателя на петербургское предприятие.