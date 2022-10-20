Власти организуют временную занятость для работников петербургского завода Nissan

Петербургский завод выпускал до 100 тысяч автомобилей в год,здесь работает около двух тысяч человек. Фото: Nissan

Власти Петербурга помогают найти временную занятость для сотрудников продаваемого автозавода Nissan, который с марта нынешнего года находится в простое из-за нехватки деталей для производства машин.

- На заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» с мая этого года работает консультационный пункт Службы занятости населения. Организуем временную занятость сотрудников, - написал в своем телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко.

По его словам, на данный момент руководство завода не подавало документов об изменении численности работников или сокращениях персонала, как это происходит на «Тойоте».

Напомним, что головная компания Nissan договорилась с Минпромторгом России о передаче петербургского завода в собственность ФГУП «НАМИ» за символическую сумму, но с возможностью обратного выкупа в течение шести лет.

После этого появились сообщения о возможности сборки на «Ниссане» китайских марок, в том числе FAW.