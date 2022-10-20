Трассу Москва-Петербург открыли для движения после массового ДТП с фурами

Массовая авария перекрывала проезд по трассе М-10. Фото: t.me/Megapolisonline

Дорожные службы устранили последствия массового ДТП с фурами на трассе Москва-Петербург. Авария произошла вечером 19 октября в районе деревни Макарово в Тверской области. Несколько столкнувшихся большегрузов полностью перекрыли проезд в обе стороны.

- Трасса М-10 стояла в об стороны несколько часов, пока убирали грузовики, - сообщали очевидцы ДТП в соцсетях.

Всего пострадали минимум четыре машины, состояние их водителей уточняется.

Пробка из-за аварии растягивалась на несколько километров, объехать ее можно было по платной автодороге М-11 «Нева», чем многие водители воспользовались.

По состоянию на утро 20 октября движение по трассе М-10 Москва-Петербург свободное об обе стороны. Небольшие трудности наблюдаются лишь у выезда из Северной столицы, в районе Шушар все еще идет дорожный ремонт.