Петербург сохранит обычный ритм жизни после введения уровня базовой готовности

Беглов: Петербург сохранит обычный ритм жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга заявил, что город сохранит обычный ритм жизни после введения уровня базовой готовности. У властей есть все средства и ресурсы для выполнения указа президента РФ. Для жителей Северной столицы фактически ничего не изменится.

- Петербург сохраняет привычный ритм в условиях усиления мер по обеспечению безопасности. В настоящее время никакие ограничительные меры в мегаполисе не вводятся, - сообщает пресс-служба Смольного.

Указ подразумевает усиление мер охраны правопорядка и стратегически важных объектов, в том числе энергетики и транспортной системы. Аналогичный уровень и меры начинают действовать в Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко уже провел заседание оперативного штаба с членами областного правительства.