Самый холодный день осени был зафиксирован в Петербурге 19 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге синоптики зафиксировали самый холодный день осени. 19 октября 2022 года температура воздуха еле поднималась и достигла своего максимума лишь в плюс 6,4 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Температура воздуха в дневные часы на центральной метеостанции повысилась только до плюс 6,4 градусов, да и на всей остальной территории города не превысила плюс 7 градусов. После такого холодного дня ночь тоже стала самой холодной, в центре города всего плюс 3 градусов, в окрестностях даже до 0 градусов, - сообщил специалист.

Теперь же в город на Неве придет период спокойной погоды. Осадков почти не предвидится, лишь небольшой и редкий дождь, особо без ветров и резких перепадов температуры. В среднем температура воздуха ожидается в пределах 7-8 градусов тепла.