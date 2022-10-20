Главный синоптик Петербурга предупредил о новом похолодании Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Длительный период холода и дождей в Санкт-Петербурге прекратился. С 20 октября 2022 года в городе установится более мягкая и спокойная погода. Температура воздуха окажется не высокой, но холодные ветра и осадки не будут портить ситуацию. Однако, ненадолго. Скоро города на Неве ждет новое похолодание. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- На следующей неделе, снова с северными ветрами, ожидается очередное похолодание. И по предварительным расчетам самым холодным может оказаться 25 октября. Так что ждем дальнейшего развития атмосферных процессов, - сообщил специалист.

Пока что в Петербурге период спокойной погоды. Ожидаются небольшие и непродолжительные дожди, средняя температура воздуха в пределах 7-8 градусов тепла, по ночам без заморозков.