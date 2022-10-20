Без вести пропавшего 12-летнего мальчика ищут в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге пропал без вести 12-летний ребенок. Мальчик исчез 19 октября 2022 года. Его родные обратились за помощью к поисковой группе "Лиза Алерт", которая, в свою очередь, распространила ориентировку на мальчика в социальных сетях.

- Пропал 12-летний мальчик. С 19 октября 2022 года его местонахождение неизвестно, - говорится в объявлении.

Мальчик ростом 156 сантиметров, нормального телосложения. У него светло-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения школьник был одет в синюю куртку, черные брюки и черные с белой полоской ботинки.

Всех, кто видел ребенка, просят сообщить об это по телефонам поисковиков "Лиза Алерт": 89217629852, 89602464560, либо на горячую линию по телефону: 88007005452.