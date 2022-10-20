Подростка задержали за попытку изнасилования 12-летней сестры в Петербурге

Восьмиклассник из Красного Села пытался изнасиловать 12-летнюю сестру Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция проверяет ситуацию в одной из семей Красного Села, в которой девочка обвинила своего старшего брата в попытке изнасилования. Сама 12-летняя школьница решила довериться и рассказать обо всем соседу, тот, в свою очередь, 19 октября 2022 года пошел в заявление в полицию. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 19 октября в полицию обратился 39-летний житель дома на Геологической улице. Мужчина рассказал, что накануне рано утром к нему зашла 12-летняя соседка, которая поведала ему о нападении брата, - рассказал источник.

Со слов девочки, два месяца назад ее 15-летний брат пытался ее изнасиловать.

После заявления полиция задержала подростка и опросила, после чего передала родителям. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.