Женщина убила сковородой по голове сожителя в Петербурге

Жительница Купчино убила сожителя сковородой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге женщина забила насмерть своего сожителя чугунной сковородой. 19 октября 2022 года в полицию обратилась жительница города. Она рассказала, что ее 44-летняя родственница не отвечает на телефонные звонки, не открывает дверь квартиры на Пражской улице, при этом дверь закрыта изнутри. Женщина попросила разобраться в этой ситуации, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- Выехавшему участковому женщина дверь открыла. Внутри был обнаружен туп 46-летнего неработающего гражданина Беларуси с гематомами на затылке, - сообщил источник.

Сотруднику полиции женщина призналась, что вечером 17 октября, после того, как она со своим сожителем выпили алкоголя, у них начался скандал. Мужчина ударил ее рукой по лицу, после ее ногой в живот. На это женщина схватила сковороду и ударила его по голове. Он упал и потерял сознание. Убедившись, что мужчина дышит, женщина решила лечь спать, а утром уже обнаружила бездыханное тело.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.