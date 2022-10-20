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Общество20 октября 2022 8:54

На полигоне «Новый Свет-ЭКО» под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня

Об инциденте стало известно утром 20 октября
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На полигоне под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня.

На полигоне под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полигона для твердых отходов в поселке Новый Свет под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня, который произошел утром 20 октября. Вниз сползла часть мусорного террикона.

- На полигоне «Новый Свет - ЭКО» приступили к ликвидации схода свалочных масс: на откосе работает спецтехника (бульдозеры и экскаватор). Прием отходов осуществляется без перебоев. Станция дегазации работает в штатном режиме - отбор газов производится непрерывно, - сообщает пресс-служба ООО «Новый свет-ЭКО».

Напомним, что на месте также работают представители экологического надзора Ленинградской области, передвижная лаборатория контроля качества воздуха, а также инспекторы Северо-Западного управления Росприроднадзора.

- Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инцидента. Начаты работы по ликвидации схода свалочных масс, - пояснили в пресс-служба ООО «Новый свет-ЭКО». - Залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано. Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме. Для контроля состояния атмосферного воздуха привлечена аккредитованная лаборатория. Результаты анализов проб будут представлены.