На полигоне «Новый Свет-ЭКО» под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня

На полигоне под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полигона для твердых отходов в поселке Новый Свет под Гатчиной начали ликвидировать последствия схода оползня, который произошел утром 20 октября. Вниз сползла часть мусорного террикона.

- На полигоне «Новый Свет - ЭКО» приступили к ликвидации схода свалочных масс: на откосе работает спецтехника (бульдозеры и экскаватор). Прием отходов осуществляется без перебоев. Станция дегазации работает в штатном режиме - отбор газов производится непрерывно, - сообщает пресс-служба ООО «Новый свет-ЭКО».

Напомним, что на месте также работают представители экологического надзора Ленинградской области, передвижная лаборатория контроля качества воздуха, а также инспекторы Северо-Западного управления Росприроднадзора.

- Создана комиссия по расследованию причин и устранению последствий инцидента. Начаты работы по ликвидации схода свалочных масс, - пояснили в пресс-служба ООО «Новый свет-ЭКО». - Залповых выбросов свалочного газа не зафиксировано. Распространение запаха в ближайших населенных пунктах не зафиксировано. При сходе свалочных масс пострадавших нет, газосборная система не нарушена, дегазация осуществляется. Полигон продолжает работу в штатном режиме. Для контроля состояния атмосферного воздуха привлечена аккредитованная лаборатория. Результаты анализов проб будут представлены.