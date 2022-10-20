В Сочи унесло в море двух молодых туристок из Ленобласти

Двух девушек на сапах унесло в море в Сочи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Попытка сделать красивые селфи едва не стоила жизни двум молодым туристкам из Ленобласти. На отдыхе в Сочи девушки взяли в прокат сапборды и решили отплыть подальше от берега, чтобы пофотографироваться. В итоге обеих унесло в море. Вернуться назад они не могли из-за сильного ветра.

- Усилился ветер, поднялись волны, и девушек стало относить от реки Мзымты в сторону порта. К счастью, с собой они взяли телефон в герметичном пакете, по которому и позвонили в службу 112, - сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Звонок спасателям поступил в 16:45. Уже через несколько минут на помощь туристкам отправился катер адлерского спасотряда.

В итоге обеих девушек благополучно спасли и доставили на берег. Помощь медиков им не понадобилась.