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Происшествия20 октября 2022 9:08

В Сочи унесло в море двух молодых туристок из Ленобласти

Девушки пытались сделать эффектное фото и отплыли подальше от берега
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Двух девушек на сапах унесло в море в Сочи.

Двух девушек на сапах унесло в море в Сочи.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Попытка сделать красивые селфи едва не стоила жизни двум молодым туристкам из Ленобласти. На отдыхе в Сочи девушки взяли в прокат сапборды и решили отплыть подальше от берега, чтобы пофотографироваться. В итоге обеих унесло в море. Вернуться назад они не могли из-за сильного ветра.

- Усилился ветер, поднялись волны, и девушек стало относить от реки Мзымты в сторону порта. К счастью, с собой они взяли телефон в герметичном пакете, по которому и позвонили в службу 112, - сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Звонок спасателям поступил в 16:45. Уже через несколько минут на помощь туристкам отправился катер адлерского спасотряда.

В итоге обеих девушек благополучно спасли и доставили на берег. Помощь медиков им не понадобилась.