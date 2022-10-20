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Общество20 октября 2022 9:10

Новый корпус Александровской больницы в Петербурге откроется в декабре 2022 года

Сейчас в здании подходят к концу отделочные работы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Новый корпус Александровской больницы в Петербурге откроется в декабре 2022 года / Фото: Комздрав

Новый корпус Александровской больницы в Петербурге откроется в декабре 2022 года / Фото: Комздрав

В Санкт-Петербурге уже близится к завершению строительство нового корпуса Александровской больницы. Планируется, что первых пациентов медицинское учреждение сможет принять уже в декабре. Об этом 20 октября 2022 года рассказали в комитете по здравоохранению.

- Строители соблюдают установленные сроки и ведут работы по утвержденному графику. Это будет новый региональный сосудистый центр, полностью оснащенный российским оборудованием, - сказал губернатор Александр Беглов.

На данный момент уже завершены основные строительные работы, фасад нового здания отделан плиткой, выполнены монтаж кровли, оконных и дверных заполнений. Построен переход в существующий корпус больницы, в ближайшее время оба корпуса будут соединены между собой.