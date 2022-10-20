Артистка Консерватории стала жертвой мошенников в Петербурге

Мошенники обманули артистку петербургской Консерватории Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге артистка Консерватории стала жертвой мошенников. 73-летняя жительница города Пушкин отдала крупную сумму денег, чтобы "спасти внука". Об этом 20 октября 2022 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Днем 13 октября на домашний телефон артистки позвонил неизвестный мужчина, который представился ее внуком. Лжеродственник сообщил, что виновником ДТП и для не возбуждения уголовного дела в отношении него необходимо передать курьеру 200 тысяч рублей, - рассказал источник.

Уже через полчаса к дому на улице Радищева подъехал курьер, которому женщина передала заготовленную сумму.

Только спустя шесть дней пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. На данный момент стражи порядка проводят проверку. Возбуждено уголовное дело.