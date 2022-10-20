Бойцы ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге

Бойцы ОМОНа займутся подготовкой мобилизованных. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники отряда ОМОН «Бастион» Управления Росгвардии по Северо-Западному округу займутся обучением и подготовкой мобилизованных в Петербурге. Для этого задействуют омоновцев с боевым опытом.

- Росгвардейцы проведут занятия с учетом предстоящих задач, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником, - сообщает пресс-служба управления.

Особо уделят внимание стрелковой подготовке, тактике ведения боя и перемещения подразделений. Также мобилизованным расскажут о правилах личной безопасности и действиях, которые помогут сохранить свою жизнь и жизнь товарищей по оружию.

Напомним, что частичная мобилизация в вооруженные силы была объявлена в России и, в том числе в Петербурге, 21 сентября 2022 года.