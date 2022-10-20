Петербуржец через суд добился отмены своей мобилизации

Приморский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск мобилизованного Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина через суд смог добиться отмены своей мобилизации. Несмотря на то, что он военнообязанный, мужчина настоял на том, что ему полагается отсрочка, и обратился с иском в судебную инстанцию. Об этом 20 октября 2022 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

- 29 сентября мужчина был призван на мобилизацию. Истец отметил, что является военнообязанным, но работает в одном из банков, занимая должность, которая помогает обеспечивать стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения, поэтому ему полагается отсрочка, - рассказали в суде.

Приморский районный суд города рассмотрел и иск и частично удовлетворил требования. Решение о мобилизации мужчины было признано незаконным. Однако вопрос о призыве был направлен на повторное рассмотрение призывной комиссии.