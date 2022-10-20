Пьяного мужчину с автоматом задержали у школы в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге у здания школы в Калининском районе задержали мужчину с автоматом. Утром 20 октября 2022 года возле учебного заведения заметили подозрительного человека, который держал оружие в руках. В школе это заметили и сразу же нажали на тревожную кнопку. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, рассказали в пресс-службе ведомства.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 51-летнего гражданина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался около школы 88 Калининского района с предметом, похожим на автомат, - рассказали в пресс-службе.

Собирался ли мужчина зайти в здание школы или нет, пока что непонятно. Сотрудники Росгвардии изъяли у мужчины оружие. Оно оказалось охолощенным.

Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции.