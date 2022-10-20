Военнослужащий из именного батальона Ленобласти погиб в ходе спецоперации

Контрактник из Ленобласти погиб в ходе спецоперации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Военнослужащий из Ленобласти погиб в ходе спецоперации. Об утрате сообщает пресс-служба Киришского района, в котором жил контрактник. Известно, что мужчина проходил службу в одном из именных батальонов, сформированных в Ленинградской области.

- Мы отдаем дань почета и уважения нашему земляку, проходившему военную службу по контракту в именном батальоне Ленинградской области. 12 октября он героически погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции за пределами территории Российской Федерации, - говорится в сообщении на странице районной администрации ВКонтакте.

Члены Совета депутатов и власти Киришского муниципального района выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Похороны рядового-контрактника пройдут 21 октября. Утром в молодежно-досуговом центре «Восход» в Киришах состоится церемония прощания и гражданская панихида, а потом траурный кортеж отправится на кладбище.