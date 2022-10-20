Росгвардия показала фото задержанного с автоматом мужчины у школы в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге возле школы в Калининском районе задержали мужчину с автоматом. Росгвардия показала фото подозрительного человека. На вид ему 35-45 лет. Отмечается, что в момент задержания он был пьян. Об том 20 октября 2022 года рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

- Днем 20 октября сотрудники школы №88 на проспекте Науки, дом 33/3, заметили подозрительного мужчину возле учебного заведения. Он ходил вокруг, держа в руках автомат, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Сотрудники школы нажали тревожную кнопку и на место сразу же прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали мужчину и изъяли оружие. Автомат оказался охолощенным.

На данный момент мужчину отправили в отделение полиции для выяснения обстоятельств и мотивов подозреваемого.