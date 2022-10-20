Мужчина изнасиловал 7-летнего мальчика на даче в Ленобласти

Петербуржец на даче в Токсово изнасиловал 7-летнего сына своего друга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Житель Адмиралтейского района Санкт-Петербурга подозревается в сексуальном насилии над ребенком своего друга. 19 октября 2022 года в полицию обратилась мать пострадавшего мальчика. Она рассказала, что над ее семилетним сыном надругался знакомый, когда был на даче. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина рассказала, что ребенок со своим отцом 18 октября находился в гостях на даче подозреваемого в СНТ "Экология" в поселке Токсово во Всеволожском районе. Тогда хозяин дачи, 44-летний мужчина, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика, - рассказал источник.

Около двух часов ночи 20 октября полиция нагрянула в квартиру мужчину на Канонерской улице. Его задержали и доставили в отделение МВД Всеволожского района. Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.