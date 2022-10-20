Следы изготовления наркотиков нашли в элитном лицее Петербурга

В элитном лицее Петербурга нашли признаки изготовления наркотиков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Санкт-Петербурга изучает жизнь одного элитного лицея города. Кто-то в учебном заведении варит наркотики. 19 октября 2022 года в полицию центрального района обратился директор лицея-интерната, расположенного на проспекте Бакунина. Он рассказал, что в стенах заведения была найдена химическая колба с остатками запрещенного вещества. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Дознавателем полиции изъята стеклянная колба со следами горения и свеча. Их отправили экспертам, которые 20 октября дали заключение: в емкости находится наркотическое средство, - рассказал источник.

Остатки в колбе были совсем небольшие. Однако, сколько неизвестным удалось произвести наркотика, неизвестно.

На данный момент отдел по контролю за оборотом наркотиков начал проверку.